Beşiktaş'a son darbe N'Koudou'dan! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Beşiktaş'a kötü haberler peş peşe geliyor. Suların bir türlü durulmadığı, sıkıntıların bitmediği, sakatlıkların arka arkaya geldiği siyah-beyazlı takımda bu kez de Kevin N'Koudou şoku yaşanıyor. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve uzatma dakikalarında yerde kalıp soyunma odasına sedyeyle götürülen Fransız futbolcunun MR sonuçları belli oldu.

2.5 AY YOK!

Buna göre 26 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde bağ yaralanması saptandığı açıklandı. Gelen haberlere göre N'Koudou'nun 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Siyah-beyazlı krampon, bu sezon yine ciddi bir sakatlık yaşamış ve yeni yeni form tutmaya başlamıştı. Daha önce de ayak bileğinden sakatlanıp 11 maçta forma giyememişti. N'Koudou camiada moralleri daha da bozdu.