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Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın'ın olası ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturmasını istediği Şenol Güneş ile ilk iletişimi kurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş'e, "Ekibini al gel" dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 17:02
Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Siyah beyazlı ekip ligde 5 maçtır galibiyet alamazken, lider Trabzonspor'dan tam 18 puan fark yemiş durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın arkasında durmak istese de şartlar buna izin vermiyor. Başkan Çebi yönetim kurulunun yoğun baskısına daha fazla dayanamadı ve harekete geçti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi! Ahmet Nur Çebi...

BAŞKAN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Yönetim kurulunun ısrarlarına daha fazla dayanamayan Ahmet Nur Çebi'nin, Sergen Yalçın'ın yerine düşündüğü teknik direktör Şenol Güneş ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Kurt hocayla temasa geçen Ahmet Nur Çebi'nin, "Yakın zamanda istemesek de bir ayrılık yaşayacağız. Sizden ekibinizi hazırlamanızı ve her an işbaşı yapacakmış gibi beklemenizi istiyorum" dediği aktarıldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi! Ahmet Nur Çebi...

"SERGEN YALÇIN GİTMEDEN ASLA"

Akşam'ın haberine göre, başarılı teknik adam Şenol Güneş'in ise Ahmet Nur Çebi'ye, "Takımın başında Sergen Yalçın varken sizinle bu görüşmeyi yapmam etik olmaz. Benim Beşiktaş'ı ve sizi reddetmem mümkün değil ama bu yolla olmaz. Önce koltuk boşalır, sonra oturup konuşuruz" diyerek olumlu sinyal verdiği de gelen bilgiler arasında.

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