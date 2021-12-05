Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Siyah beyazlı ekip ligde 5 maçtır galibiyet alamazken, lider Trabzonspor'dan tam 18 puan fark yemiş durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın arkasında durmak istese de şartlar buna izin vermiyor. Başkan Çebi yönetim kurulunun yoğun baskısına daha fazla dayanamadı ve harekete geçti.

BAŞKAN DAHA FAZLA DAYANAMADI Yönetim kurulunun ısrarlarına daha fazla dayanamayan Ahmet Nur Çebi'nin, Sergen Yalçın'ın yerine düşündüğü teknik direktör Şenol Güneş ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Kurt hocayla temasa geçen Ahmet Nur Çebi'nin, "Yakın zamanda istemesek de bir ayrılık yaşayacağız. Sizden ekibinizi hazırlamanızı ve her an işbaşı yapacakmış gibi beklemenizi istiyorum" dediği aktarıldı.