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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan ve kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş, tarihinin en olumsuz dönemlerinden birini yaşıyor. Bu durum istatistiklere de yansıdı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 10:46
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Beşiktaş'ın 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinden sonraki süreçten çıkan "Sergen Yalçın'la devam" kararıyla, takımda bir şeylerin değişeceğini uman siyah-beyazlı taraftarın hevesi, Kasımpaşa maçında ilk yarıdaki mücadele ile yukarılara çıksa da, ikinci yarıdaki mahkum oyun yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Karşılaşmanın Beşiktaşlılar açısından teselli olunabilecek tek tarafı, Can Bozdoğan'ın attığı harika gol ve oynadığı iyi oyun oldu. Alınan bir puan ise 6 maç süren mağlubiyet serisini bitiren istatistik olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Siyah-beyazlı camia çok uzun yıllardır böylesi kötü bir çöküş yaşamadı.15. haftalar itibarıyla 21 puanda olan ve 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik alan siyah-beyazlıların attığı ve yediği gol sayısı da 22 ile eşit durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Beşiktaş'ın ligde bu derece az puan aldığı sezon pek hatırlanmıyor ve Şampiyonlar Ligindeki üst üste 5 mağlubiyet de eklendiğinde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da dediği gibi 'uzun yıllardır böylesi kötü bir dönemi Beşiktaşlılar hiç hatırlamıyor'.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçından sonra özellikle bir konuya değindi ve 'oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların katkısı olmuyor' ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Beşiktaş'ın gol dağılımına bakıldığında sadece sonradan sokulan oyuncuların değil, bu sezon transfer edilen yıldızların da çok fazla katkı vermediklerini görüyoruz ve atılan 22 golün sadece 7 tanesi yeni transferlerden geldi.

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