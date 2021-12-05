BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Beşiktaş'ın 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinden sonraki süreçten çıkan "Sergen Yalçın'la devam" kararıyla, takımda bir şeylerin değişeceğini uman siyah-beyazlı taraftarın hevesi, Kasımpaşa maçında ilk yarıdaki mücadele ile yukarılara çıksa da, ikinci yarıdaki mahkum oyun yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Karşılaşmanın Beşiktaşlılar açısından teselli olunabilecek tek tarafı, Can Bozdoğan'ın attığı harika gol ve oynadığı iyi oyun oldu. Alınan bir puan ise 6 maç süren mağlubiyet serisini bitiren istatistik olarak kayıtlara geçti.