BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son 40 yılın en kötüsü! Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığı sürüyor

Beşiktaş'ın 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinden sonraki süreçten çıkan "Sergen Yalçın'la devam" kararıyla, takımda bir şeylerin değişeceğini uman siyah-beyazlı taraftarın hevesi, Kasımpaşa maçında ilk yarıdaki mücadele ile yukarılara çıksa da, ikinci yarıdaki mahkum oyun yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
Karşılaşmanın Beşiktaşlılar açısından teselli olunabilecek tek tarafı, Can Bozdoğan'ın attığı harika gol ve oynadığı iyi oyun oldu. Alınan bir puan ise 6 maç süren mağlubiyet serisini bitiren istatistik olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlı camia çok uzun yıllardır böylesi kötü bir çöküş yaşamadı.15. haftalar itibarıyla 21 puanda olan ve 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik alan siyah-beyazlıların attığı ve yediği gol sayısı da 22 ile eşit durumda.