Kayıp Kartallar

Beşiktaş'ta sular durulmuyor, yüzler gülmüyor.. Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 çekerek Avrupa defterini kapatan, Süper Lig'de de oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet alarak taraftarlarını kahreden siyah-beyazlılar, dün akşam da Kasımpaşa'ya 2 puan kaptırdı. Kasımpaşa deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti böylece 5 maça çıktı. En son 39 gün önce ezeli rakibi G.Saray'ı mağlup eden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana maç kazanamıyor. Devler Ligi ve Süper Lig'deki son 14 resmi maçında 10 yenilgi alan Beşiktaş, taraftarlarını adeta isyan ettirdi. Kasımpaşa maçında aldığı beraberlikle puanını 21'e çıkartan Beşiktaş gelecek hafta, Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.



WELINTON VE JOSEF CEZALI



BEŞİKTAŞ, Kasımpaşa maçında iki fire daha verdi. Bu sezon sakatlıklar ve cezalar sebebiyle ideal kadrosunu oluşturamayan siyah-beyazlılarda, orta sahanın etkili ismi Josef de Souza ile stoper Welinton, dün akşam gördükleri sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştüler. İki oyuncu da haftaya oynanacak Kayseri maçında forma giyemeyecek.



MICHY VAR'A TAKILDI



Siyah-beyazlıların Belçikalı forveti Michy Batshuayi'nın golü VAR'a takıldı. Ligdeki en son golünü Başakşehir'e atan Batshuayi, 33'te Larin'in pasında topu filelere gönderdi. Hakem Mete Kalkavan golü verirken, ardından VAR'dan gelen inceleme sonrasında pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol iptal edildi.



LARIN ETKİSİZ KALDI



Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Kasımpaşa maçında etkisiz bir futbol ortaya koydu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü Larin, ilk yarıda yakaladığı net fırsatları değerlendiremezken, ikinci yarının başında da üst üste pas hataları yapınca 67'de kenara alındı ve yerini N'Koudou'ya bıraktı.