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Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin N'Koudou ile ilgili siyah beyazlılardan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır." denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 15:44
Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin N'Koudou ile ilgili siyah beyazlılardan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır." denildi.

İşte o açıklama;

"Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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