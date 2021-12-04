BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlılar kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!