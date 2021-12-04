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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar ligdeki son 5 maçını da kazanamadı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel, müsabakayı değerlendirirken Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 10:12
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ligdeki kötü gişidata dur diyemedi ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası mücadeleyi yorumlayan Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Volkan Demirel, Beşiktaş taraftarına Kayserispor maçı öncesi şu mesajı gönderdi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider... 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum.. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlılar kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz. Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün.

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