BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den dikkat çeken Beşiktaş sözleri!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ligdeki kötü gişidata dur diyemedi ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası mücadeleyi yorumlayan Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Volkan Demirel, Beşiktaş taraftarına Kayserispor maçı öncesi şu mesajı gönderdi...
Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider... 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.
Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum.. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum.