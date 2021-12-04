BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - ERSİN-CAN GERİSİ MASAL!

Futbolda bir söz vardır; "Yarım sıfır olsun bizim olsun" diye... Beşiktaş işte dün böyle bir maç oynadı ve yine kazanamadı. Ve artık sabır taşı çatladı! Şimdi ne mi olacak? Gerilim filmi gibi izleyeceğiz. Ne olacaksa olsun ama Beşiktaşlılar böyle kötü futbolu hak etmiyorlar.