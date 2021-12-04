BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Vida, Welinton, Atiba, Larin, Ghezzal yürümekte zorlanıyorlar ve önde top tutamayan Beşiktaş baskı üzerine baskı yiyor. Ne yazık ki Sergen Yalçın uzun süre seyretti bu manzarayı. Sonra mı!? Yine ezber değişiklikler geldi… Kenan, Güven v.s..
Yahu hoca Allah aşkına bir kez olsun ezberini boz, takım baskı yerken, ne bileyim 46'da orta sahaya birini al, yetmezse sol kanada Umut'u koy. Bir şeyler yap, fark yarat. Yetti gari. Seyrediyorsun maçı. Koca ikinci yarıda baskı yiyen bir takım üç oyuncu değişikliği için 87. dakikayı bekler mi?
Kusura bakma hocam, ne desek boş aslında, biz bir yanlışını eleştirsek, sen bir tane daha yapıyorsun. Bitmiş bu iş… Şu Vida'nın, Welinton'ın hallerini görmüyor ve Montero'yu evde bırakıyorsun! Haftalarca Can ve Rıdvan'a yaptın aynı şeyi ve hala ders almış değilsin. Yazık.