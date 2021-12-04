BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

İnanın Kasımpaşa ikinci golü atsa 3-4 olur. Demek ki Sergen ve iki yöneticinin toplantısı bir fayda getirmemiş. Bundan sonra getirmeyeceği de kesin. Kasımpaşa düşme hattında ama ikinci yarıdaki oyunlarını oynarlarsa bir şeyler yapabilirler.
Tabii şunu da söylemek lazım; ikinci yarıdaki Beşiktaş gibi bir takımı da bir daha zor bulurlar. Yönetim ve teknik heyet hakemlere, rakiplere, basına laf yetiştireceğine burada suçlu arayacağına kendi içlerine dönsünler, bu Beşiktaş enkazını ayağa kaldırsınlar.
Hakem hiç zorlanmadan düzgün maç yönetti. Futbolda benim anlamadıgğım bir şey var yıllardır: Bu hakemi şu takım istemiyor şu hakemi bu takım istemiyor. Yok öyle bir şey çatır çatır vereceksiniz ve bu haftaki tayinler de bence yerinde. Zaten yıllarca bazı hakemler bazı takımlara ters geldiler güya veya uğurlu geldiler!