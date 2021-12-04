Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve son 5 maçında 3 puanı hanesine yazdıramadı. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 07:55
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

ERMAN TOROĞLU - SUÇLU İÇERDE

İlk yarı Beşiktaş Kasımpaşa'ya göre biraz daha iyi gözüküyor sahada. Golün haricinde iki tane daha atabilecekleri pozisyon var yan ortalarda. Kasımpaşa tutuk. Kasımpaşa'nın tutuk olmasından dolayı Beşiktaş için net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Kasımpaşa bir Süper Lig takımı gibi oynamıyor ilk yarı. Acaba onun yüzünden mi diyorum Beşiktaş biraz daha iyi gözüktü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

Nitekim Kasımpaşa bu oyunu ile bu maçı döndüremez. İkinci yarı başladı. Beşiktaş sahada hiç yok. Bütün toplar Kasımpaşalı oyunculara gidiyor ve bütün futbolu tam saha Kasımpaşa oynuyor. Peki bu toplar Kasımpaşalı oyunculara neden gidiyor da Beşiktaşlı oyunculara gelmiyor bana onu sorabilirsiniz. Çünkü futbolun gereğini Kasımpaşalı oyuncular yapıyorlar ikinci yarıda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

Boşa çıkıyorlar, pas yapıyorlar, kaptırdıkları topları pres yapıp tekrar anında alıyorlar ve Beşiktaş bu Kasımpaşa'ya ikinci yarı hiçbir şekilde tepki gösteremiyor. Nitekim bağıra bağıra gol geliyorum dedi ve oldu. Eğer ikinci yarı bu Kasımpaşa bu Beşiktaş'ı yenmediyse, yenemediyse hatayı kendisinde arasın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

İnanın Kasımpaşa ikinci golü atsa 3-4 olur. Demek ki Sergen ve iki yöneticinin toplantısı bir fayda getirmemiş. Bundan sonra getirmeyeceği de kesin. Kasımpaşa düşme hattında ama ikinci yarıdaki oyunlarını oynarlarsa bir şeyler yapabilirler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

Tabii şunu da söylemek lazım; ikinci yarıdaki Beşiktaş gibi bir takımı da bir daha zor bulurlar. Yönetim ve teknik heyet hakemlere, rakiplere, basına laf yetiştireceğine burada suçlu arayacağına kendi içlerine dönsünler, bu Beşiktaş enkazını ayağa kaldırsınlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu!

Hakem hiç zorlanmadan düzgün maç yönetti. Futbolda benim anlamadıgğım bir şey var yıllardır: Bu hakemi şu takım istemiyor şu hakemi bu takım istemiyor. Yok öyle bir şey çatır çatır vereceksiniz ve bu haftaki tayinler de bence yerinde. Zaten yıllarca bazı hakemler bazı takımlara ters geldiler güya veya uğurlu geldiler!

DİĞER
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal'dan nostaljik paylaşım! Ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor...
Aslıhan Gürbüz adeta kabusu yaşıyor! Önce taciz etti ardından tüm arkadaşlarını...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor