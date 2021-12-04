Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Beşiktaş'ta utanç verici, camiayı kahredici sonuçlar ve performans maalesef devam ediyor. Özellikle ikinci yarıda iddia ediyorum, Beşiktaş PAF takımı çıksa daha iyi oynar, daha iyi mücadele ederdi. İlk yarıya baktığımızda Beşiktaş için iyi başladı diyebiliriz.
Gol buldular, pozisyonlar buldular, kısaca iyi oynadılar. Özellikle Can Bozdoğan'ın attığı gol çok güzel. Vuruş tekniği açısından mükemmel, jeneriklik bir gol. Aslında ilk yarıda Beşiktaş, ikiyi de bulabilirdi. Batshuayi attı ama VAR ofsayt diye doğru bir karar verdi.
İkinci yarı ise Beşiktaş için simsiyah, kapkara bir tablo ortaya çıktı. Belki de tarihlerinin en kötü ikinci yarısını oynadılar. Topu tutamadılar, geriye yaslandılar, dan-duna başladılar. Zaten ikinci yarıda Kasımpaşa arka arkaya pozisyonlar buldu.