Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son 4 maçtır mağlup olan siyah beyazlılar 5. maçta da kazanamadı ve 1 puana razı oldu. Son 14 maçta sadece 2 kez kazanabilen Kartal kritik haftada yine kan kaybetti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Kartal yeni bir sayfa almak için çıktığı Kasımpaşa karşısında öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da zorlu karşılaşma ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Beşiktaş'ta utanç verici, camiayı kahredici sonuçlar ve performans maalesef devam ediyor. Özellikle ikinci yarıda iddia ediyorum, Beşiktaş PAF takımı çıksa daha iyi oynar, daha iyi mücadele ederdi. İlk yarıya baktığımızda Beşiktaş için iyi başladı diyebiliriz.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Gol buldular, pozisyonlar buldular, kısaca iyi oynadılar. Özellikle Can Bozdoğan'ın attığı gol çok güzel. Vuruş tekniği açısından mükemmel, jeneriklik bir gol. Aslında ilk yarıda Beşiktaş, ikiyi de bulabilirdi. Batshuayi attı ama VAR ofsayt diye doğru bir karar verdi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

İkinci yarı ise Beşiktaş için simsiyah, kapkara bir tablo ortaya çıktı. Belki de tarihlerinin en kötü ikinci yarısını oynadılar. Topu tutamadılar, geriye yaslandılar, dan-duna başladılar. Zaten ikinci yarıda Kasımpaşa arka arkaya pozisyonlar buldu.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Karşı karşıya Ersin çıkardı, frikikten 90'a giden topu yine Ersin çıkardı. Ama 82. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golüne engel olamadılar. Rosier'in arkasına atılan topta Kasımpaşalı oyuncu ortaya çevirdi. Umut tamamladı ve gol geldi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Aslında baktığımızda Beşiktaş dua etsin, ikinci yarıda maçı da verebilirdi. Tabloya baktığımızda durum çok vahim. Oyuncular fizik olarak korkunç bir düşüşte. Bitikler, mental olarak da tabii iyi olmadıklarında direnç sıfırlanıyor.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş’ta tablo korkunç

Nerede geçen seneki Ghezzal-Larin, nerede geçen seneki Atiba! İşler iyi gitmiyor. Bakalım Sergen Yalçın ne yapacak? Kasımpaşa da kazanmak istiyordu ve bence ikinci yarıdaki oyunlarıyla hak ettiler de. Hakem Mete Kalkavan ufak tefek hatalar yaptı ama maçın geneline baktığımızda problem yaşamadan ve yaşatmadan iyi bir maç yönetti.

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