"2'yi atıp işi bitirmeliydik"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1-0'ı bulduktan sonra bir türlü 2.'yi atamadıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı "İlk yarıda çok üstündük. Bu kadar pozisyon yakaladın mı atacaksın. Orada fişi çekemezsen başına iş alırsın. 1-0'lar her zaman tehlikelidir" dedi. Sergen Yalçın, Michy Batshuay için ise, "2-3 gol atabilirdi. Çok pozisyona girdi. Hücumda daha becerikli ve akıllı davranmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

KULÜBEMİZ SORUNLU

Sergen Yalçın 1-0'dan sonra rahat kazanacaklarını düşündüğünü ancak işlerin yolunda gitmediğini söyledi. Başarılı teknik adam "60'tan sonra bayağı geri çekildik. Biz aslında böyle bir şey söylemedik. Hatadan da golü yedik" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın önemli açıklamalarından biri de sonradan oyuna giren isimler içindi. Yalçın "Bu sene maalesef oyuna sonradan giren isimlerden katkı alamıyoruz" dedi.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1 puana sevinmediklerini söyledi. Genç çalıştırıcı "Erken bir golle yenik duruma düştük ama sonrasında çokiyi oynadık. Özellikle de 2. yarıda çok pozisyonumuz vardı. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik" ifadelerini kullandı.

GİRDAPTAN ÇIKAMADI

Sergen Yalçın karşılaşma öncesinde "Taraftarımız bize çok güzel destek veriyor. Bu girdabın içinden ancak beraber çıkabiliriz" demişti. Ancak işler Kasımpaşa deplasmanında da yolunda gitmedi. Beşiktaş 2. yarı kötü oynadığı maçta 1 puan aldı.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Hulk'u istediğini söylemişti. Başarılı hocanın takımda mutlaka görmek istediği Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. 35 yaşındaki yıldız Atletico Mineiro'yu 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdı. 2-0 yenilgiden 3-2'ye çevrilen maçta Hulk 2 gol kaydetti. Ligde toplamda attığı 18 golle de krallıkta yer alıyor.