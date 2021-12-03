SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızları Sergen Yalçın'a söz verdi! "Top bizde hocam"

Siyah-beyazlılarda geçen hafta alınan Giresunspor mağlubiyeti sonrası yaşanan kaos ortamı aşıldı. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Sergen Yalçın'a destek vererek takımda birlik ve beraberliği yeniden sağladı. Tecrübeli çalıştırıcının da istifa kararından dönmesi en çok futbolcuları sevindirdi. Başta Josef, Atiba, Rosier ve Ghezzal olmak üzere takımın üzerinde etkisi olan futbolcular, yeniden toparlanmak için Yalçın'a söz vererek krizi fırsata çevireceklerini söyledi. Yıldız futbolcular, Yalçın'la yaptıkları görüşmede ise bundan sonra çok daha mücadele eden ve en önemlisi pes etmeyen bir takım olacaklarının sözünü verdi.