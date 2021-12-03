Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızları Sergen Yalçın'a söz verdi! "Top bizde hocam"

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızları Sergen Yalçın'a söz verdi! "Top bizde hocam"

Spor haberi... Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta moraller hayli bozuk... Siyah-Beyazlılar'ın yıldız isimleri, yeniden toparlanmak için teknik direktör Sergen Yalçın’a söz vererek bu krizi fırsata çevireceklerini ifade etti. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızları Sergen Yalçın'a söz verdi! "Top bizde hocam"
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Siyah-beyazlılarda geçen hafta alınan Giresunspor mağlubiyeti sonrası yaşanan kaos ortamı aşıldı. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Sergen Yalçın'a destek vererek takımda birlik ve beraberliği yeniden sağladı. Tecrübeli çalıştırıcının da istifa kararından dönmesi en çok futbolcuları sevindirdi. Başta Josef, Atiba, Rosier ve Ghezzal olmak üzere takımın üzerinde etkisi olan futbolcular, yeniden toparlanmak için Yalçın'a söz vererek krizi fırsata çevireceklerini söyledi. Yıldız futbolcular, Yalçın'la yaptıkları görüşmede ise bundan sonra çok daha mücadele eden ve en önemlisi pes etmeyen bir takım olacaklarının sözünü verdi.

DİĞER
Robert Lewandowski, Bayern'den ayrılmak istiyor! Dünya devi için menajerine baskı yaptı...
Engelliye 4 alanda destek! Maaş, erken emeklilik, hibe imkanı ve vergi kolaylığı...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor