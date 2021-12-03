Sergen Yalçın Kasımpaşa Beşiktaş maçının ardından konuştu: Can çok güzel bir gol attı

Spor Toto Süper Lig'İn 15. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

İlk yarıda oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 1-0'lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100'lük golü atamadık, bir tanesi de VAR'dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım, pozisyon yakalamışken atacaksın bu tür maçlarda.

1-0 her zaman tehlikeli bir skor bu tür oyunlarda. 60'tan sonra takım bayağı bir geri çekildi, aslında biz bunu söylemedik oyunculara, tamamen koruma hissiyle geri çekilme oldu, önceki maçların da getirdiği psikolojik baskı oldu. Bunun da sonucunda golü yedik.

2. yarıda 2-3 net pozisyona daha girdik ama bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Daha becerikli, daha akıllı olmamız gerekiyor.

Can çok güzel bir gol attı. İyi de oynadı, sahanın en iyi oyuncusuydu belki de bizim adımıza.