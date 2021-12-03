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Beşiktaşlı Nsakala Ljajic ve Lens ne hedefliyor? O video sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Nsakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in videosu taraftarlar tarafından tepki çekmişti. Sosyal medyada gündem olan video sonrası, 3 ismin bu paylaşımı neden yaptığı merak edilmişti. İşte sebebi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 09:43
Beşiktaşlı Nsakala Ljajic ve Lens ne hedefliyor? O video sonrası...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in keyfi yerinde. Siyah beyazlılarda geçen sezondan bu yana kadro dışı bırakılan Lens, sezon başında lisansı askıya alınan Ljajic ve Trabzonspor maçının ardından kadro dışı kalan N'Sakala çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Beşiktaşlı Nsakala Ljajic ve Lens ne hedefliyor? O video sonrası...

TARAFTAR TEPKİLİ

Dün Fabrice N'Sakala diğer oyuncu ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden bir paylaşım yaparken bu video özellikle taraftarlardan büyük tepki çekti.

Beşiktaşlı Nsakala Ljajic ve Lens ne hedefliyor? O video sonrası...

Hürriyet'in haberine göre, videoda takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefon görülürken ayakta duran Lens'in de yine takım arkadaşı gibi telefonuyla ilgilendiği görülüyor.

Beşiktaşlı Nsakala Ljajic ve Lens ne hedefliyor? O video sonrası...

BURADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

Fransız futbolcunun videoda "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin" ifadelerini kullanması tepkileri daha arttırdı.

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