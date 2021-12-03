Beşiktaşlı Nsakala Ljajic ve Lens ne hedefliyor? O video sonrası...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in keyfi yerinde. Siyah beyazlılarda geçen sezondan bu yana kadro dışı bırakılan Lens, sezon başında lisansı askıya alınan Ljajic ve Trabzonspor maçının ardından kadro dışı kalan N'Sakala çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

TARAFTAR TEPKİLİ Dün Fabrice N'Sakala diğer oyuncu ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden bir paylaşım yaparken bu video özellikle taraftarlardan büyük tepki çekti.