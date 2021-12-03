BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o konuya dikkat çekti! "En büyük olumsuzluk..."

SİNAN VARDAR - PATLAMA ZAMANI
Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Son alınan farklı Giresun yenilgisi sonrası söylenecek çok şey var ama bence en iyisi bu aşamada eleştiri dozunu minimuma indirmek. Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın ve futbolculardı. Eminim ki, bu sezonki başarısız performansta en büyük üzüntüyü onlar yaşıyorlardır.
Sergen Yalçın, geçen hafta, "Ne olduğunu ben de anlayamadım" derken içini döktü. Doğrusu biz de anlayamadık ama futbolun doğal yapısında inişler ve çıkışlar var. Siyah-beyazlı takımda neler mi oluyor? Bu sezon dikkatimi çeken en büyük olumsuzluk; bu formayı giyen oyuncuların takım olamaması.
Beşiktaşlı futbolcular hem savunmada hem de hücumda birlikte hareket edemiyorlar. Ekibin fizik kondisyonu istenilen yerde değil. Beşiktaş'ın geçen sezonki başarısında en büyük etken, takım olmasıydı. Oyuncular geçen sezon büyük özveriyle oynadılar. Ghezzal ve Aboubakar başroldeydi belki ama başarının şifresi tüm olumsuzluklara karşı omuz omuza savaşılmasıydı.