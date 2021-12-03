BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o konuya dikkat çekti! "En büyük olumsuzluk..."

SİNAN VARDAR - PATLAMA ZAMANI Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Son alınan farklı Giresun yenilgisi sonrası söylenecek çok şey var ama bence en iyisi bu aşamada eleştiri dozunu minimuma indirmek. Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın ve futbolculardı. Eminim ki, bu sezonki başarısız performansta en büyük üzüntüyü onlar yaşıyorlardır.

Sergen Yalçın, geçen hafta, "Ne olduğunu ben de anlayamadım" derken içini döktü. Doğrusu biz de anlayamadık ama futbolun doğal yapısında inişler ve çıkışlar var. Siyah-beyazlı takımda neler mi oluyor? Bu sezon dikkatimi çeken en büyük olumsuzluk; bu formayı giyen oyuncuların takım olamaması.