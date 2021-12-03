Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

Spor haberi... Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş'ın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri İtalya basınına, "Napoli onunla ilgileniyor. Ocak ayında sürpriz gelişmeler olabilir" açıklamasında bulundu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

Siyah-beyazlıların yeni transferi Umut Meraş için Avrupa'dan transfer iddialı olduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeri Kemal Can Tekin, İtalya basınına verdiği bir röportajda, solak savunma oyuncusu için Napoli başta olmak üzeri bir çok kulübün takipte olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

Tekin, "Umut'un Le Havre'de olduğu dönemden bu yana Avrupa'daki birçok kulüp bizimle iletişime geçti ama biz projeden ve yönetimin ve teknik direktörün bize gösterdiği yakınlıktan ikna olarak Beşiktaş'ı seçtik. Bu günlerde İspanya, İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda telefon alıyorum. Napoli onunla ilgileniyor, geçen hafta kulüple temas halindeydim ve bunu konuştuk.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

Ocak ayında Umut'un Napoli'ye transfer olup olmayacağını söylemek zor. Bu kulüpler arasındaki temaslara ve her şeyden önce Napoli Kulübü'nden resmi bir teklifin gelip gelmeyeceğine bağlı. İlgi var, bana bunu doğruladılar.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

Sürpriz gelişmeler olabilir" diye konuştu. Umut'un menajeri Tekin, yıldız futbolcunun istatistiklerinin dikkat çekici seviyeye geldiğini belirterek, "Ama resmi bir teklif gelmeden, Beşiktaş'ın kapısını çalmayacağız" ifadelerine de yer verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Menajerinden flaş transfer açıklaması! Umut Meraş...

Kulüp kariyerinde 185 maça çıkan Umut, bu periyotta 5 gol attı, 8 asist yaptı; toplamda 13 gole direkt katkı sağladı. Umut, Beşiktaş formasıyla 9 maçta 628 dakika görev yaparken, 1 kez gol pası verdi.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş hoca kararı! Slaven Bilic liste başı ama...
Kartal'da feci kaza! Kontrolü kaybedip takla attı araç içinde sıkıştı! Ağabeyini dakikalarca teselli etti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor