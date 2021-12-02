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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan flaş iddia! Miralem Pjanic gitti gidiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda beklenen performansı bir türlü sergileyemezken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Boşnak yıldızın, Katalan ekibinin başına geçen Xavi tarafından ocak ayında geri çağırılacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan flaş iddia! Miralem Pjanic gitti gidiyor

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. İspanya'da yayın yapan bazı internet sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan flaş iddia! Miralem Pjanic gitti gidiyor

Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor. Xavi'nin yönetimle bu konu hakkında görüşeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan flaş iddia! Miralem Pjanic gitti gidiyor

İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek. Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan flaş iddia! Miralem Pjanic gitti gidiyor

ŞOK TENDON İLTİHABI!
Beşiktaş'ta yarın akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Antrenmanda sakatlık yaşayan Boşnak oyuncu Pjanic, sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandığı açıklandı. Pjanic, Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun Dortmund maçında sahada olması bekleniyor.

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