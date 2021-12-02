BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan flaş iddia! Miralem Pjanic gitti gidiyor

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. İspanya'da yayın yapan bazı internet sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir.

Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor. Xavi'nin yönetimle bu konu hakkında görüşeceği belirtildi.