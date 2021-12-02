Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferde dev çalım! Mohamed Elneny...

Yeni Asır'ın haberine göre; Sergen Yalçın 'ın orta sahaya istediği ismin geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.

İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan Elneny bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği Mısırlı oyuncu için ocak ayında büyük bir kapışma yaşanacağı öğrenildi.