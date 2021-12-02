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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferde dev çalım! Mohamed Elneny...

Son dakika spor haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş listesine flaş bir ismi aldı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesi konumundaki Mohamed Elneny'nin peşine düştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan Mısırlı orta saha için ocak ayında teklif yapacak. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 09:27
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferde dev çalım! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ta yapılan kritik zirvenin ardından gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste dahilinde çalışmalara başladı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferde dev çalım! Mohamed Elneny...

Yeni Asır'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın orta sahaya istediği ismin geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferde dev çalım! Mohamed Elneny...

İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan Elneny bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği Mısırlı oyuncu için ocak ayında büyük bir kapışma yaşanacağı öğrenildi.

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