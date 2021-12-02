Beşiktaş'a Abel Ferreira'dan kötü haber!

Bu sezon Süper Lig'de henüz 14. haftadan liderin 16 puan gerisine düşün Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta puanla tanışamadı. Siyah beyazlılar, son olarak Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçkeleştirmişti.

İstifa edeceği konuşulan Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ın, bir yandan hoca arayışlarına devam ettiği ve Palmeiras ile Libertodores Kupası'nı kazanan Abel Ferreira ile ilgilendildiği söylenmişti.



Brezilya basınına yansıyan bu gelişmenin ardından İngiliz basınından flaş bir iddia geldi;

"BIELSA'NIN YERİNE FERREIRA!"

"Leeds United, gözünü Palmeiras menajeri Abel Ferreira'ya dikti. Leeds'de Marcelo Bielsa'nın geleceği belirsiz. Patronlar, şimdiden yeni teknik direktörlerle görüşme halinde.

Elland Road tarafında artık potansiyel yeni menajerlerin bir listesi olduğu ve Ferreira'nın özellikle hafta sonu Copa Libertadores şampiyonluğunu kazanmasının ardından iş için 'ana adaylar arasında' olduğu söyleniyor.

Palmeiras teknik direktörü bu görev için Sporting teknik direktörü Ruben Amorim ile birlikte aday. Ancak Amorim'in çıkış bedeli 30 milyon € ile korunuyor.

Leeds, Bielsa ile yola devam etmeye de karar verebilir ancak sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Uzatılacağına dair herhangi bir gösterge yok.

Bu arada Abel Ferreira, arka arkaya iki Copa Libertadores kazanmayı başardığı için Palmeiras'ta büyük bir başarı elde etti.

"FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ"

Ferreira, daha önce kendisi ile ilgilenen Al Rayyan, Al Nassr, Fenerbahçe, Bordeaux ve Dinamo Kiev'in tekliflerini reddetti.

Geçen haftaki şampiyonluğunun ardından Ferreira, dinlenmek ve 'kariyerdeki sonraki adımları belirlemek' için Portekiz'e seyahat etmeye hazırlanıyor."