Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Alvaro Medran...

Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Listesini şekillendiren ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.
Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Listesini şekillendiren ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.
One Football, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fires'ten ocak ayında ayrılacak olan Alvaro Medran'ı istediğini yazdı.
Real Madrid ve Valencia geçmişi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun diğer bir talibinin ise Suudi Arabistan'dan adı açıklanmayan bir takım olduğunu iddia etti.
Kulüp kariyerinde 225 resmi maça çıkan 1,77 boyundaki İspanyol oyuncu, bu periyotta 37 gol atarken, 17 de asist yaptı ve toplamda 54 gole direkt olarak katkı sağladı.