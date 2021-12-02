Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Alvaro Medran...

Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Listesini şekillendiren ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.

Real Madrid ve Valencia geçmişi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun diğer bir talibinin ise Suudi Arabistan'dan adı açıklanmayan bir takım olduğunu iddia etti.