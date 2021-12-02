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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Alvaro Medran...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde aynı ismin peşine düştü. Bu sezonki performanslarıyla beklentinin altında kalan iki takım, ocak ayında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapacak olan ezeli rakipler, ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fires'ten ayrılacak olan Alvaro Medran'ı gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 10:58 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 10:59
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Alvaro Medran...

Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Listesini şekillendiren ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Alvaro Medran...

One Football, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fires'ten ocak ayında ayrılacak olan Alvaro Medran'ı istediğini yazdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Alvaro Medran...

Real Madrid ve Valencia geçmişi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun diğer bir talibinin ise Suudi Arabistan'dan adı açıklanmayan bir takım olduğunu iddia etti.

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