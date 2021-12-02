Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Form düşüklüğü sebebiyle eleştiri alan oyuncularını ayağa kaldırmak isteyen Sergen Yalçın, sahadaki ana problemlerden birinin konsantrasyon düşüklüğü olduğunu belirledi.
Futbolcuların alınan mağlubiyetler sonrasında bir hayli mutsuz oldukları öğrenilirken teknik heyet bu durumu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Ghezzal'ın, yaşadığı form düşüklüğünden bir hayli rahatsız olduğu ve gelecek haftalarda, geçmişi aratmayan bir futbol ortaya koyarak kendisini affettirmeyi istediği öğrenildi.