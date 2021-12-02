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Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, geçtiğimiz sezonunu mumla aratıyor. Yıldız futbolcu, asist kralı olarak Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasının ardından bonservisi ile beraber siyah beyazlılara transfer oldu. Form düşüklüğü yaşayan Ghezzal, eski günlerine dönmek için flaş bir karar aldı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 09:57
Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Form düşüklüğü sebebiyle eleştiri alan oyuncularını ayağa kaldırmak isteyen Sergen Yalçın, sahadaki ana problemlerden birinin konsantrasyon düşüklüğü olduğunu belirledi.

Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Futbolcuların alınan mağlubiyetler sonrasında bir hayli mutsuz oldukları öğrenilirken teknik heyet bu durumu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Ghezzal'ın, yaşadığı form düşüklüğünden bir hayli rahatsız olduğu ve gelecek haftalarda, geçmişi aratmayan bir futbol ortaya koyarak kendisini affettirmeyi istediği öğrenildi.

Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Öte yandan Bein Sports'un haberine göre Cezayirli yıldızın, ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Siyah-beyazlılarda futbolcuların form grafiğini ölçen elektronik sistem de devreye sokuldu.Beşiktaşlı idarecilerin büyük önem verdiği bu proje ile, bilgisayar yazılımı sayesinde futbolcuların tüm verileri elektronik ortamda takip altında olacak.

Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Sergen Yalçın ve teknik heyetinin bu çalışmadan bir hayli memnun olduğu da gelen haberler arasında.

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