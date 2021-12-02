Beşiktaş haberleri | Rachid Ghezzal'dan flaş karar!

Öte yandan Bein Sports'un haberine göre Cezayirli yıldızın, ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılarda futbolcuların form grafiğini ölçen elektronik sistem de devreye sokuldu.Beşiktaşlı idarecilerin büyük önem verdiği bu proje ile, bilgisayar yazılımı sayesinde futbolcuların tüm verileri elektronik ortamda takip altında olacak.