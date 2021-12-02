Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Ajax Kartal'dan tazminat istedi! İşte o rakam... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ajax Kartal'dan tazminat istedi! İşte o rakam... (BJK spor haberi)

Hollandalılar, konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Kulübün CEO'su Van der Sar da siyah-beyazlılara gönderdiği yazıda hasarı tek tek sıralayıp, yaşananların sorumluluğunun Beşiktaş'a ait olduğunu belirtti ve 85 bin Euro talep etti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ajax Kartal'dan tazminat istedi! İşte o rakam... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği maçta çıkan tribün olayları Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu. Johan Cruyff Stadı'ndaki deplasman bölümünde meydana gelen taşkınlıklardan dolayı siyah beyazlılara UEFA tarafından 20 bin Euro ceza kesilirken yapılan itiraz da reddedildi.

Sabah'ın haberine göre; Asıl şok ise Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı. Hollanda kulübünün CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı.

MEŞALELER TRİBÜNLERE ZARAR VERDİ

Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi. Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerinin iade edildiğini ve ortaya çıkan 85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

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