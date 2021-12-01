BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da dört ismin bileti kesildi!

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri başladı ancak bu kez almak için değil vermek için. Siyah-beyazlılar öncelikle atıl durumdaki Ljajic, N'Sakala, Lens ve Douglas'tan kurtulmak istiyor. Çünkü bu 4 oyuncu takım bütçesinden, sözleşme yenileme görüşmelerine, TFF'nin belirlediği harcama limitlerinden, yeni alınacak oyunculara kadar pek çok durumu etkiliyor.
4 oyuncunun Beşiktaş'a yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro'yu buluyor. Bu rakam şu an için yaklaşık 90 milyon TL tutuyor. TFF tarafından belirlenen Beşiktaş'ın yıllık harcama limiti zaten 386 milyon TL.
Bu üç oyuncunun aldıkları maaşlar, Vida ve Larin gibi yeni sözleşme bekleyen oyuncuların ve menajerlerinin, "Ama oynamadıkları halde onlara veriyorsunuz" demelerine de neden oluyor.