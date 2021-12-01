Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

SPOR HABERİ - Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Spor haberi... Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 14:27
SPOR HABERİ - Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen Beşiktaş, çıkış maçı olarak gördüğü Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları süren Mert Günok ve Alex Teixeira'nın yer almadığı idman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Sahada yapılan ısınma koşularıyla başlayan çalışma, istasyon koşuları ve streching ile devam etti. Topla oyunların yapıldığı antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleşti. İdmanın son bölümünde ise yarım sahada taktik maç yapıldı.

Kasımpaşa ile 3 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

DİĞER
Hadise'den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi! Trafik kazası geçiren Hadise ile Mehmet Dinçerler ölümden dönmüştü...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor