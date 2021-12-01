Son söz Paşa'da

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi. Süper Lig'de bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı. Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamla 'devam' kararı aldı. Batshuayi, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'dan performans alamayan Yalçın, eski öğrencisi Cenk'i istedi.

EVERTON'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı. İngiliz basını bu transfer gelişmesini duyururken, Cenk Tosun'a önerilen teklifi de açıkladı: "Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Manchester United'a giden Lukaku'nun yerini dolduramamıştı. Tosun, mavi formayı 58 maçta giydi ve sadece 11 gol atabildi. Bu Premier Lig'de bir forvet için kötü bir rakam. İki büyük sakatlık yaşayan Tosun'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.

YEDEK KULÜBESİNDE KALIYOR

Sezon sonunda serbest kalacak olan Cenk Tosun'u şu ana kadar ocak ayı için isteyen bir kulüp var. Beşiktaş, eski oyuncusuna tekrar talip. Tosun, Everton'dan 3.8 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için maaşının ancak 4'te birini ödeyebilir. 30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse ocakta Beşiktaş formasını giyebilir. Kalırsa, zamanının çoğunu kulübede geçirecek ve sezon sonunda serbest kalacak."