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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic antrenmanda sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Boşnak yıldızın son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İdmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 15:45 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 16:07
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku!

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı antrenmanda sakatlandı. Beşiktaş Kulübü resmi hesabından, 31 yaşındaki futbolcunun son durumunu açıkladı. İdmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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