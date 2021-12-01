Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı antrenmanda sakatlandı. Beşiktaş Kulübü resmi hesabından, 31 yaşındaki futbolcunun son durumunu açıkladı. İdmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.