Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u evinde ağırlamış ve mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrasında Beşiktaş camiasında, "Sergen Yalçın istifa mı edecek?" soruları sorulmaya başlanmıştı. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında yapılan görüşme sonrası devam kararı alınmıştı. Fotomaç gazetesi köşe yazarı Turgay Demir de, Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a dair önemli bir köşe yazısı kaleme aldı. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 09:16
Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Beşiktaş'ta bir çok sokak varken bir yenisi daha eklendi; Sergen Çıkmazı!
"Çıkış bulamıyoruz" diyor Sergen hoca… Bu samimiyet güzel ve anlıyoruz ki bir çıkış arama gayreti de var… O zaman destek olup bedava danışmanlık yapma zamanı… Çıkış var Sergen hoca… Hem de burnunun dibinde…

Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Maalesef göremiyorsun, normalde tarif gerekmez Arif'e ama bu durumda biraz gerek var sanki… Öyleyse başlayalım… Bak hocam, sen antrenmanlarda geçen seneki ciddi, arzulu istekli tavrını yakalayabilirsen futbolcu aynen arkandan gelecektir bu bir… Geçen sezon kadro seçerken aklına ilk gelenleri yazmaz ve kılı kırk yarardın şimdi de aynısını yap, bu iki...

Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Geçen sezon oyuncu değişikliklerin muhteşemdi, şimdi sıradan ve ezber değişiklikler bu üç.
Larin ve Ghezzal'ın alternatifleri Kenan ve Gökhan mıdır sadece!?
Orta sahada Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal denemelerini daha kaç kez yapacaksın!

Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Can Bozdoğan'ı bize ilk söyleyen sendin, sonra kendin unuttun, hatırla bu dört… Bazı maçlar vardır, sol kanatta Rıdvan ve Umut'u bile önlü-arkalı kullanabilirsin, sen bunları bizden daha iyi bilirsin ama unutmuş gibi görünüyorsun.
Ezberini boz, bu ezberler seni yanlışa götürüyor gör!
Stoperlerin motivasyonları yerlerde, özellikle de Vida ve Welinton için geçerli bu sözlerim.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Serdar Saatçi ve Montero'dan faydalanmalısın, bu beş… Kale tehlikeli yerdir, orada çok sık değişiklik yapılmaz, lig ve kupa ayrımı yaparsın ya da Avrupa'yı ayırırsın, hangi kaleci, hangi maçta oynayacağını bilir ve ona göre kendini hazırlar.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Durduk yere kaleci değiştirme, bu altı… Devşirme oyuncu pimi çekilmiş bomba gibidir, mecbur kalmadıkça o bombayı kullanmamalısın… Orjinali varken son maçta Necip'i stoper oynatman şapkadan tavşan çıkarma gayretiydi… Ezberini bozayım derken, devşirme ezberi yaratmamalısın bu da yedi…

Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Durduk yere kaleci değiştirme, bu altı… Devşirme oyuncu pimi çekilmiş bomba gibidir, mecbur kalmadıkça o bombayı kullanmamalısın… Orjinali varken son maçta Necip'i stoper oynatman şapkadan tavşan çıkarma gayretiydi… Ezberini bozayım derken, devşirme ezberi yaratmamalısın bu da yedi…

DİĞER
Son dakika | Yapımcı Mustafa Uslu'ya gasp şoku! 6 milyonluk tehdit ve yağma girişimi
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü'nün yapımcısı Mustafa Uslu'ya gasp şoku! 6 milyonluk tehdit ve yağma girişimi
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor