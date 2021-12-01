BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Can Bozdoğan'ı bize ilk söyleyen sendin, sonra kendin unuttun, hatırla bu dört… Bazı maçlar vardır, sol kanatta Rıdvan ve Umut'u bile önlü-arkalı kullanabilirsin, sen bunları bizden daha iyi bilirsin ama unutmuş gibi görünüyorsun.

Ezberini boz, bu ezberler seni yanlışa götürüyor gör!

Stoperlerin motivasyonları yerlerde, özellikle de Vida ve Welinton için geçerli bu sözlerim.