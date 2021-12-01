BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Usta yazardan Sergen Yalçın'a mesaj: Çıkış var hoca! Hem de...

Beşiktaş'ta bir çok sokak varken bir yenisi daha eklendi; Sergen Çıkmazı!
"Çıkış bulamıyoruz" diyor Sergen hoca… Bu samimiyet güzel ve anlıyoruz ki bir çıkış arama gayreti de var… O zaman destek olup bedava danışmanlık yapma zamanı… Çıkış var Sergen hoca… Hem de burnunun dibinde…
Beşiktaş'ta bir çok sokak varken bir yenisi daha eklendi; Sergen Çıkmazı!
Maalesef göremiyorsun, normalde tarif gerekmez Arif'e ama bu durumda biraz gerek var sanki… Öyleyse başlayalım… Bak hocam, sen antrenmanlarda geçen seneki ciddi, arzulu istekli tavrını yakalayabilirsen futbolcu aynen arkandan gelecektir bu bir… Geçen sezon kadro seçerken aklına ilk gelenleri yazmaz ve kılı kırk yarardın şimdi de aynısını yap, bu iki...
Geçen sezon oyuncu değişikliklerin muhteşemdi, şimdi sıradan ve ezber değişiklikler bu üç.
Larin ve Ghezzal'ın alternatifleri Kenan ve Gökhan mıdır sadece!?
Orta sahada Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal denemelerini daha kaç kez yapacaksın!