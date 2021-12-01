BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer hamlesi! Teixeira'nın yerine Remy Cabella geliyor

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetimle yaptığı görüşmede takımı ayağı kaldırma sözü verdi ve yapılacak takviyeler için harekete geçildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetimle yaptığı görüşmede takımı ayağı kaldırma sözü verdi ve yapılacak takviyeler için harekete geçildi.
TEIXEIRA'DAN MEMNUN DEĞİL!
Transferde hatalı olduğunu kabul eden Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'nın beklentilerini boşa çıkardığını ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, Teixeira'dan memnuniyetsizliğini dile getirmişti.
TAKIM ARANIYOR!
İlk hedef Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak, takasta kullanmak ya da en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı. Bu takımlarla temas kurulduğu ve sonuç beklendiği iddia edildi.
REMY CABELLA BOMBASI!
Alex Teixeira ile yolları ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi aradığı ismi Rusya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Krasnodar forması giyen Fransız on numara Remy Cabella'yı gündemine aldı.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 16 maça çıkan Remy Cabella 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
REMY CABELLA KİMDİR?
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Remy Cabella 8 Mart 1990 tarihinde doğdu. On numara mevkisinde forma giyen 1.71 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Kulüp kariyerinde 375 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 79 gol ve 51 asist kaydetti.
Remy Cabella, Fransa Milli Takım'yla 4 maçta görev aldı. Cabella'nın Transfermarkt'daki güncel değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.