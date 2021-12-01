BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer hamlesi! Teixeira'nın yerine Remy Cabella geliyor

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetimle yaptığı görüşmede takımı ayağı kaldırma sözü verdi ve yapılacak takviyeler için harekete geçildi.

TEIXEIRA'DAN MEMNUN DEĞİL!

Transferde hatalı olduğunu kabul eden Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'nın beklentilerini boşa çıkardığını ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, Teixeira'dan memnuniyetsizliğini dile getirmişti.