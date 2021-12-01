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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonu mumla arıyor!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un fırtına gibi estiği Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istediği sonuçları alamadı. Üç takımın da lider Trabzonspor ile çift haneyi aşan puan farkları bulunuyor. Üç büyük takım da performanslarıyla geçen sezonu adeta mumla arıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:09 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:10
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonu mumla arıyor!

Süper Lig'de geçen sezonun bu haftasına göre puan ve sıralama karşılaştırmasına bakıldığında ortaya ilginç veriler çıkıyor. 36 puanla lider olan Trabzonspor, geçen sezona göre tam +16 puan toplamış durumda. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon 14. haftayı 9. sırada bitirdi. Trabzonspor dışında performansını yukarı çıkaran takımlar Konyaspor (+8), Başakşehir (+7), Kayserispor (+6), Hatayspor (+5), Fatih Karagümrük (+2) ve Antalyaspor (+1).

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonu mumla arıyor!

BEŞİKTAŞ -5, GALATASARAY -4
Akşam'ın haberine göre; Üç büyükler ise geçen sezonu mumla arıyor. Beşiktaş, şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 14. haftasını 25 puan toplayarak 4. sırada bitirmişti. Ligde oynadığı son 4 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon aynı haftada ise 20 puan topladı. Kartal, 10. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonu mumla arıyor!

Bu sezon 22 puan toplayan Galatasaray, geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde... Geçen sezon 14. haftada 2. sırada olan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 8. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonu mumla arıyor!

FENERBAHÇE 2 PUAN GERİDE
Bu sezon 14 maç sonunda 24 puan toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 3. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler bu sezon dördüncü sırada. Geçen sezona göre en fazla kayıp yaşayanlar ise Kasımpaşa (-8) ve Çaykur Rizespor (-8)... Geçtiğimiz sezon 18'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa bu sezon ise sadece 10'ar puan topladı.

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