Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonu mumla arıyor!

Süper Lig'de geçen sezonun bu haftasına göre puan ve sıralama karşılaştırmasına bakıldığında ortaya ilginç veriler çıkıyor. 36 puanla lider olan Trabzonspor, geçen sezona göre tam +16 puan toplamış durumda. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon 14. haftayı 9. sırada bitirdi. Trabzonspor dışında performansını yukarı çıkaran takımlar Konyaspor (+8), Başakşehir (+7), Kayserispor (+6), Hatayspor (+5), Fatih Karagümrük (+2) ve Antalyaspor (+1).
BEŞİKTAŞ -5, GALATASARAY -4
Akşam'ın haberine göre; Üç büyükler ise geçen sezonu mumla arıyor. Beşiktaş, şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 14. haftasını 25 puan toplayarak 4. sırada bitirmişti. Ligde oynadığı son 4 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon aynı haftada ise 20 puan topladı. Kartal, 10. sırada yer alıyor.
Bu sezon 22 puan toplayan Galatasaray, geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde... Geçen sezon 14. haftada 2. sırada olan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 8. sırada yer alıyor.