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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERi - Sürpriz transfer gelişmesi! Michy Batshuayi...

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basını, Meksika ekibi Tigres'nin, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. İşte detaylar... (Uğur Sarıkaya / DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 18:42
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERi - Sürpriz transfer gelişmesi! Michy Batshuayi...

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma iyi bir başlangıç yapsa da daha sonraki haftalarda beklenen performansı yakalayamamıştı.

Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcüye flaş bir talip çıktı. Meksika Ligi'nin dev ekibi Tigres'nin, Batshuayi'yi gündemine aldığı iddia edildi.

İsrail menşeili 90min.com'un İspanya edisyonunda yer alan habere göre; Tigres Teknik Direktörü Miguel Herrera'nın forvet hattına takviye istediği ve kulüp yönetiminin bu doğrultuda iki ismi listesine aldığı kaydedildi.

Tigres'nin hedefindeki iki ismin Michy Batshuayi ve Fernando Beltran olduğu belirtilirken, Meksika ekibinin kiralama yöntemiyle transferi gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

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