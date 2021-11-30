BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan 2 yıldıza şok sözler! "Beklentim boşa çıktı"

Süper Lig ve Avrupa'da alınana başarısız sonuçların ardında bir de Giresunspor'a farklı yenilen Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan toplantıda devam kararı çıktı. Yeni Asır'ın haberine göre; Yalçın ile Çebi arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. İşte dev görüşmede konuşulanlar:

"ÇOK İSTEDİĞİM FUTBOLCULAR BEKLENTİMİ BOŞA ÇIKARDI"

İddiaya göre Yalçın, "Başkanım ben devam etmek istiyorum. Takımı toparlayacağım" dedi. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı,"Zaten bu takımın hocası değil misin? Niye devam edeceğim diyorsun" yanıtını verdi. Performans düşüklüğü için ise Yalçın "Başkanım ben de anlamıyorum. Düzeleceğiz. Transferde yanlış yaptığımı kabul ediyorum. Çok istediğim futbolcular beklentimi boşa çıkardı" dediği öğrenildi. Yalçın'ın Batshuayi ve Alex Teixeira'yı işaret ettiği öne sürüldü.