BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın ile 1 yıl daha! (BJK spor haberi)

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme, suların durulmasını sağladı. Tecrübeli teknik adam Giresun mağlubiyeti sonrası 'istifa' sinyalleri verirken, Başkan Çebi de "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir" ifadelerini kullanmıştı. Pazar günü ise Başkan Çebi ile Sergen Yalçın bir araya geldi ve uzun süren görüşmenin ardından "Birlikte yola devam ediyoruz" kararı verildi.



MAHÇUP ETMEYECEĞİZ



Sergen Yalçın'ın 'istifa' düşüncesi, Başkan Çebi tarafından kabul görmezken; ikili görüşmenin ardından alınan en önemli karar ise, Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması oldu. Başkan Çebi, "Bu takımı sen kurdun, sen ayağa kaldıracaksın. Sana güveniyorum" diyerek hocasını motive ederken; teknik patron Sergen Yalçın'ın da, "Bana ve ekibime güvendiniz. Sizleri ve camiamızı mahcup etmeyeceğiz, buna emin olabilirsiniz. Sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.



EMRE KOCADAĞ ORTAMI YUMUŞATTI



Beşiktaş'ta pazar günü Nur Çebi ile Yalçın arasında yapılan görüşmenin 'sıcak' bir ortamda geçmesinin ardından Asbaşkan Emre Kocadağ'ın büyük emeği olduğu öğrenildi. Toplantıda sezon başında yaşanan sıkıntıların yeniden gündeme gelmemesi için Emre Kocadağ da hazır bulundu. Yalçın'ın yönetimdeki en büyük destekçisi olan Kocadağ, gün içinde hem Yalçın hem de Başkan Çebi'yle sürekli istişare halinde bulundu. İki isme de "yüksek perdeye çıkmamaları" telkininde bulunan başarılı yönetici Kocadağ, her iki tarafın isteğiyle toplantıya geldi.

NELER YAPILACAK?



Bu görüşmenin ardından alınan kararlar şu şekilde:



Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılacak.

İlk yarıda puan farkına göre gelecek sezon hazırlıklarına erkeden başlanacak.

Kiralık oyunculardan mümkün olduğu kadar uzak durulacak.

Gelecek sezon yola devam edilecek az sayıda oyuncu ligin ikinci yarıda daha sık kullanılacak.

Transferde bonservis bedeli ödenmeyecek.

İsme göre değil, takımın ihtiyaca göre transfer yapılacak.

Yapılacak transferlerde son karar hocanın olacak.

Son sözleşmesini imzalayan oyuncu alınmayacak.



MOTİVE KURALLAR GELİYOR!



Beşiktaş'ta sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak olan Sergen Yalçın, kısa süre içinde radikal kararları uygulamaya sokacak. Yalçın'ın yönetime sunacağı raporun hemen ardından ceza ve sert yaptırımlar yerine, oyuncuları motive edecek hamleler yapılacak. Buna göre maaşlar gününde ödenmeye devam edecek, eski alacaklar varsa ödenecek, oyuncuların Ümraniye dışında özel hayatları olmasına özen gösterilecek, tüm oyuncuların forma giymesi için azami özen gösterilecek.