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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara daha alırken, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermişti. Yalçın'ın istifa edebileceği gündeme gelirken, Volkan Demirel'den konuyla ilgili flaş bir yorum geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 10:41
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezona ise istediği gibi başlangıç yapamadı. Siyah-beyazlılar, son olarak 14. haftada konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste 6. yenilgisini aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

Karşılaşmanın ardından eleştiri okları futbolcularla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterirken, Sergen Yalçın için de protesto sesleri yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel ise maçın ardından Beşiktaş'ın son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, Sergen Yalçın'ın istifa etmemesi gerektiğini belirtip, ligde her an işlerin değişebileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

"DAHA ÇOK ERKEN"

Demirel, "Sergen Yalçın'ın istifa etmesini istemem. Yerine gelen ne yapacak? Kötü bir durum da görmüyorum. 3 puanlı sistemde her şey olur, daha çok erken." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

YALÇIN'DAN İSTİFA SORUSUNA YANIT!

Sergen Yalçın, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Suçlu kim?' sorusuna "Burası bizim camiamız. Kendi adıma konuşuyorum. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. İyi bir gidişat değil. Üzülüyoruz ama futbolda böyle şeyler var." diye cevap vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

"Gündeminizde istifa var mı?" sorusuna ise Sergen Yalçın "İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader bizi buraya götürüyor. Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız" yanıtını verdi.

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