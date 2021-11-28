BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

"DAHA ÇOK ERKEN" Demirel, "Sergen Yalçın'ın istifa etmesini istemem. Yerine gelen ne yapacak? Kötü bir durum da görmüyorum. 3 puanlı sistemde her şey olur, daha çok erken." ifadelerini kullandı.

YALÇIN'DAN İSTİFA SORUSUNA YANIT! Sergen Yalçın, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Suçlu kim?' sorusuna "Burası bizim camiamız. Kendi adıma konuşuyorum. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. İyi bir gidişat değil. Üzülüyoruz ama futbolda böyle şeyler var." diye cevap vermişti.