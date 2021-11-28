BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Volkan Demirel'den flaş Sergen Yalçın yorumu! "İstifa..."

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezona ise istediği gibi başlangıç yapamadı. Siyah-beyazlılar, son olarak 14. haftada konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste 6. yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın ardından eleştiri okları futbolcularla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterirken, Sergen Yalçın için de protesto sesleri yükseldi.
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel ise maçın ardından Beşiktaş'ın son durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, Sergen Yalçın'ın istifa etmemesi gerektiğini belirtip, ligde her an işlerin değişebileceğini söyledi.