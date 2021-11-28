BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valentin Rosier Beşiktaş-Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 4-0 yenilerek kötü gidişe dur diyemedi. Maçın ardından tribünleri dolaşan ve taraftarları sakinleştirmeye çalışan Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransız defans oyuncusu, "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettik. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Buraya gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum" derken, "Zor bir dönemden geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Problem ne bilmiyorum" sözlerini kullandı. Can Bozdoğan da, "Kötü bir gün oldu. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve geri döneceğiz. Şans ve diğer hissiyatlar yok. Ancak önümüzdeki maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.