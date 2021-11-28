BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Metin Tekin'den Sergen Yalçın'a eleştiri! "Yok böyle bir şey"

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların efsane ismi Metin Tekin ise NTV'de yaptığı yorumunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarını eleştirdi.

Sergen Yalçın'ın Giresunspor yenilgisi sonrası verdiği demeci doğru bulmadığını kaydeden Metin Tekin, "Ben oynamıyorum diye bir tabir antrenörlükte yoktur. Antrenörlük başkaları aracılığıyla sonuç almaktır. Bence talihsiz bir açıklama olmuş. Biraz Sergen hocanın da psikolojisi bozulmuş. O zaman şampiyonlukta da aynı şey söylenir. Başarısızlıkta da pay aynıdır" diye konuştu.