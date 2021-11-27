SPOR HABERİ - Cyle Larin'den Beşiktaş'a şok! Ghezzal...

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü istenilen düzeyde performans sergileyemeyen Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için tesislerde bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi İşte Beşiktaş'ın yeni transferleri...
14 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar, şampiyon unvanıyla başladığı sezonda son haflarada oldukça kötü bir performans sergiledi. Yeni Malatyaspor'la 11 Ağustos'ta oynanan maçtan sonra tüm karşılaşmalarda kalesinde en az 1 gol gören Beşiktaş'ta kalesini gole kapatamama serisi 14 maça yükseldi. Siyah-beyazlılar; Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son 5 resmi mücadelede kalesini gole kapatamadı.
TAKTİKSEL DEĞİŞİME GİDİLECEK
Üst üste aldığı mağlubiyetlerle, tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Ajax maçı öncesinde yaptığı değişiklikler gibi, bugünkü Giresunspor maçı öncesinde de bazı taktiksel değişiklikleri denediği öğrenildi.