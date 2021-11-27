Mert Günok'tan kötü haber! Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sezonu kapattı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.



Karşılaşmayı tamamlayamayan ve maçın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Günok'tan siyah beyazlı ekibe kötü haber geldi.



SEZONU KAPATTI



Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenilirken, tecrübeli file bekçisinin geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine gireceği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulunurken Mert Günok'un son durumu hakkında da konuşmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılan siyah beyazlı file bekçisinin sakatlığı ile ilgili olarak "Herhalde çapraz bağları gitti" ifadelerini kullanmıştı.