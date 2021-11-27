Haberler Beşiktaş Mert Günok'tan kötü haber! Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sezonu kapattı

Mert Günok'tan kötü haber! Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildiği mücadelede sakatlanan ve karşılaşma sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Günok'tan kötü haber geldi. Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenilirken, tecrübeli file bekçisinin geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine gireceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 23:19
Mert Günok'tan kötü haber! Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sezonu kapattı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşmayı tamamlayamayan ve maçın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Günok'tan siyah beyazlı ekibe kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenilirken, tecrübeli file bekçisinin geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine gireceği belirtildi.




SERGEN YALÇIN: HERHALDE ÇAPRAZ BAĞLARI GİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulunurken Mert Günok'un son durumu hakkında da konuşmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılan siyah beyazlı file bekçisinin sakatlığı ile ilgili olarak "Herhalde çapraz bağları gitti" ifadelerini kullanmıştı.


DİĞER
Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!
Hem gönülleri hem reytingleri fethetmişti! Destan 2. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Çift başlı kurdun pençesi sensin!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor