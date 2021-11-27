Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

Süper Lig'e iyi transferleriyle iyi bir başlangıç yapan ancak beklenilen sonuçların alınmadığı Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlıların sezon başında gündemine aldığı Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, İtalyan devi Juventus'un radarına girdi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Beşiktaş transfer haberleri - BJK spor haberi (fotomac.com.tr - Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:03
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

Süper Lig'e iyi transferleriyle iyi bir başlangıç yapan ancak beklenilen sonuçların alınmadığı Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, sezon başında Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

İtalyan basınından ise son dönemde performansı yükselişe geçen Mitrovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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