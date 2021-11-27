BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

Süper Lig'e iyi transferleriyle iyi bir başlangıç yapan ancak beklenilen sonuçların alınmadığı Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Süper Lig'e iyi transferleriyle iyi bir başlangıç yapan ancak beklenilen sonuçların alınmadığı Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, sezon başında Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i gündemine almıştı.
İtalyan basınından ise son dönemde performansı yükselişe geçen Mitrovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS DEVREDE
Tuttosport'un haberine göre; Beşiktaş'ın sezon başında gündemine aldığı Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.