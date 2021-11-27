BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal ile anılan Aleksandar Mitrovic Juventus'a! (BJK spor haberi)

Süper Lig 'e iyi transferleriyle iyi bir başlangıç yapan ancak beklenilen sonuçların alınmadığı Beşiktaş 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

İtalyan basınından ise son dönemde performansı yükselişe geçen Mitrovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.