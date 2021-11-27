Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta siyah-beyazlılar rakibine 4-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından istifa iddiaları gündeme gelmişti. Sinan Engin de konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Benim tanıdığım Sergen Yalçın kafasında bitirmiş, istifa etmiş. Bugünkü konuşmaları duyan Ahmet Nur Cebi yarın istifayı kabul eder." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:39 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında Sinan Engin flaş açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

SİSTEM BEŞİKTAŞ'I İSTEMİYOR

Sistem Beşiktaş'ın üst üste iki kez şampiyon olmasını istemiyor. Hüseyin Göçek bugün Beşiktaş maçına bilhassa atanmıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

KÖR MÜSÜNÜZ?

Bu sistemde Beşiktaş'ta yöneticilik yapamam sürekli 6 ay ceza alırım. Böyle penaltı olur mu? Kör müsünüz? Vida'nın pozisyonunda nerdeydiniz? Bu kadar basit penaltı verilmez. VAR'cılar? Hüseyin Göçek kötü hakem bilmiyor futbolu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

PJANIC KENDİNE GEL!

Miralem Pjanic, Zorlu'da daha hızlı yürüyor. Barcelona'da Juventus'ta oynadın, nasıl oynuyorsun? Beşiktaş taraftarı çok sever ama sonra da çok sever! Bir adam eksilt, bir şey yap!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

GOL MAKİNESİYDİ!

Michy Batshuayi gol makinesi olarak aldın, ortada yok! Lig bitiyor, ne zaman hazır olacaksın? Hepsi parasına bakıyor! Yazık!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

HER SENE HOCA MI DEĞİŞİR?

Şampiyon olamadığın her sene hoca mı değiştireceksin. 10 kişi de kalsa Beşiktaş içeride 4-0 yenilmez.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

SERGEN YALÇIN BİTİRMİŞ!

Benim tanıdığım Sergen Yalçın kafasında bitirmiş, istifa etmiş. Bugünkü konuşmaları duyan Ahmet Nur Cebi yarın istifayı kabul eder.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

KENDİNİ EZDİRMEZ!

Muhtemelen Sergen Yalçın dönemi sona erer. Sergen Yalçın kendini ezdirmez.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

SERGEN YALÇIN BIRAKIR

Ahmet Nur Çebi 'Hocamızla devam edeceğiz, istifasını kabul etmeyiz' diyebilirdi. Sergen Yalçın bu açıklamaları duyduktan sonra bırakır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

"DÜZELECEĞİZ" DERSE...

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'ye 'Düzeleceğiz' derse, başkan da 'Dün akşam neden öyle konuştun?' diye cevap verir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

SÖZLERİNDEN HABERİ VAR

Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'ın açıklamalarından haberi var. Hoca 'Bir çıkış yolu görmüyuorum' diyor. Başkan ise 'Şampiyon olacağız' diyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

SERGEN HOCA DÖNEMİ BİTECEK!

Çok üzülerek söylüyorum, Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş'ta yarın itibariyle bitecek.

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