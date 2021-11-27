BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sinan Engin'den flaş Sergen Yalçın iddiası!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında Sinan Engin flaş açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...
SİSTEM BEŞİKTAŞ'I İSTEMİYOR
Sistem Beşiktaş'ın üst üste iki kez şampiyon olmasını istemiyor. Hüseyin Göçek bugün Beşiktaş maçına bilhassa atanmıştır.
KÖR MÜSÜNÜZ?
Bu sistemde Beşiktaş'ta yöneticilik yapamam sürekli 6 ay ceza alırım. Böyle penaltı olur mu? Kör müsünüz? Vida'nın pozisyonunda nerdeydiniz? Bu kadar basit penaltı verilmez. VAR'cılar? Hüseyin Göçek kötü hakem bilmiyor futbolu.