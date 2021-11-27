Beşiktaş Giresunspor maçının ardından Amet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve MHK sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Giresunspor mağlubiyetini değerlendiren Ahmet Nur Çebi "Tatsız, hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Öncelikle, bu akşam buraya gelen taraftarımıza canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için. Bu kadroyla, bu teknik heyetle, bu yönetimle Beşiktaş nereden nereye geldi." dedi.

İddialı bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "İddia ediyorum bu sene şampiyon Beşiktaş olacak! Herkese garip gelebilir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın toparlanacağını söyleyen Çebi "Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunu da lehte faydalarını zaman içinde göreceğiz. Çözüm götüreceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi gösterenlere; hayır, biz geldik birçok sorunu çözdük. Bu da çözülecek sorunlardan biri. Bunu da yaşayacakmışız. Biz tüm camiaya bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu, meselenin tamamının çok yakında çözüleceğini buradan ilan ediyorum." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili konuşan Çebi "Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var. Bununla ilgili tepkilerimizi gerekli yerlerde, gerekli şekillerde yerine getirdik. Sonuç olarak da MHK'nin başkanının burada yanlışlıklar var denilip yerine başka bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Ancak, sonuçta gördüm ki MHK başkanı değişmesi yetmemiş, VAR'daki atamaları yapanlar, sahada atama yapanlar aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş bunlarda. Bunlarla ilgili TFF ve MHK'ye sesleniyoruz. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Ya beceremiyorsunuz ya niyetiniz kötü. Allah selamet versin, gerekeni yapsın. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere, bu geceden itibaren son derece sert tepki göstereceğiz. Beyan ediyorum Eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu ortaya koyacağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız ya da bu işi çok çabuk bu geceden itibaren bir şekilde düzelteceksiniz." dedi.

Camiasına seslenen Çebi "Biz Beşiktaşlıyız. Biz 118 yıllık kulübüz. Biz nerelerden ne sıkıntıları yaşamış bir kulübüz. En yakın örneği geçen sene. Çileli bir pandemi dönemi. 'Beşiktaş'tan bir şey olmaz' diyenlere rağmen Beşiktaş şampiyon olmuştur. Yine olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Camiadan sadece birlik beraberlik ve bize güven istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.