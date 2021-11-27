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Beşiktaş Giresunspor maçında taraftardan Sergen Yalçın'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 14. ghaftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar SErgen Yalçın'a tepkş gösterdi. Maçın ardından taraftarlar "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 22:03
Beşiktaş Giresunspor maçında taraftardan Sergen Yalçın'a tepki

Beşiktaş taraftarları, 4-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu.

Giresunspor maçının ardından Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmaya kadar destek oldukları teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adama "Sergen buraya, hesap ver taraftara", "Sergen takımı buraya getir" ve "Sergen gelecek, hesap verecek" şeklinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Stadyum ışıklarının bir kısmı kapanırken, Beşiktaş taraftarları "Çıkmıyoruz" yönünde tempo tuttu. Tecrübeli teknik adam, taraftan gelen bu tepkiye kayıtsız kalarak yeşil zemine geri dönmedi.

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