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Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok'un son durumu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Mert Günok topsuz alanda yerde kaldı. Mert Günok'un dizinin döndüğü öğrenildi. Milli kaleci mücadelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:28 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:35
Beşiktaş Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok'un son durumu belli oldu
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.




SERGEN YALÇIN: HERHALDE ÇAPRAZ BAĞLARI GİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulunurken Mert Günok'un son durumu hakkında da konuştu. Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılan siyah beyazlı file bekçisinin sakatlığı ile ilgili olarak "Herhalde çapraz bağları gitti" ifadelerini kullandı.


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