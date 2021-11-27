Beşiktaş - Giresunspor CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam GZT Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde

EN SON GALATASARAY'I YENDİ

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta G.Saray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 maçta galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Hatayspor'a 1-0, Trabzon'a 2-1 ve Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi. Beşiktaş, Giresun'u mağlup ederse maç fazlasıyla F.Bahçe ve G.Saray'ı geride bırakacak.



WELINTON KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Rize ve A.Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören oyuncu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

3 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş'ta gözler Giresun, Kasımpaşa ve Kayseri ile oynayacağı maçlara çevrildi. Bu maçların ardından F.Bahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmenin hesaplarını yapıyor.