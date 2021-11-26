BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan radikal kararlar! 2 yıldız genç takıma gönderiliyor

Beşiktaş'ta son dönemde alınan saha sonuçları camianın keyfini kaçırsa da, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına ve hocalarına tam destek vermeye devam ediyor. Ligde üstü üste Hatay, Trabzon ve Alanya'ya mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan; Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sıfır çeken Kara Kartal'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar çarşamba akşamı Ajax ile oynanan ve 2-1 kaybedilen karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte öncelikle teknik direktörleri Sergen Yalçın'a sahip çıktılar.



UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

Siyah-beyazlı tribünler karşılaşma sonunda takım soyunma odası koridoruna doğru yöneldiğinde Teknik direktör Sergen Yalçın'ı alkışlayarak destekledi ve tribünlere çağırdılar. Tecrübeli hoca da bunun üzerine, oyuncularını çağırdı ve hep birlikte tribünlere giderek taraftarlarını selamladılar.

