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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hollandalı yorumcudan Domagoj Vida'ya hakaret!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynana zorlu mücadele Hollanda ekibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Avrupa basınında gündem olan konu ise maçtan çok Hollandalı yorumcunun Domagoj Vida'ya hakaret dolu sözleri oldu İşte o sözler... (fotomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 19:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hollandalı yorumcudan Domagoj Vida'ya hakaret!

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi AjaxVodafone Park'ta ağırladı.

Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, zorlu karşılaşmada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Vodafone Park'ta oynana zorlu karşılaşma Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

HOLLANDALI YORUMCUDAN KÜSTAH SÖZLER

Beşiktaş-Ajax maçından çok Avrupa basınında Vida'ya edilen hakaret gündem oldu.

Hollandalı yorumcu Sierd de Vos, Domagoj Vida ile ilgili tepki çeken sözler söyledi.

Vos açıklamasında, "Beşiktaş, Vida'nın oynayabilmesi için başvuruda bulundu. O kadar çirkin ki, çocuklar izlediği için genellikle oynamasına izin verilmiyor" dedi.


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