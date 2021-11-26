BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hollandalı yorumcudan Domagoj Vida'ya hakaret!

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı Vodafone Park'ta ağırladı.

Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, zorlu karşılaşmada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Vodafone Park'ta oynana zorlu karşılaşma Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

HOLLANDALI YORUMCUDAN KÜSTAH SÖZLER

Beşiktaş-Ajax maçından çok Avrupa basınında Vida'ya edilen hakaret gündem oldu.

Hollandalı yorumcu Sierd de Vos, Domagoj Vida ile ilgili tepki çeken sözler söyledi.

Vos açıklamasında, "Beşiktaş, Vida'nın oynayabilmesi için başvuruda bulundu. O kadar çirkin ki, çocuklar izlediği için genellikle oynamasına izin verilmiyor" dedi.



