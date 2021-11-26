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BEŞİKTAŞ HABERİ - Kadro dışı bırakılmıştı! N'Sakala'dan paylaşım

Spor haberi... Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala sosyal medya hesabıdan paylaşımda bulundu. N'Sakala paylaşımında Jiu Jitsu / Self Defence kulübünde çalıştığı görüldü. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 15:03
BEŞİKTAŞ HABERİ - Kadro dışı bırakılmıştı! N'Sakala'dan paylaşım

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice Nsakala, Etiler'de bir Brazilian Jiu Jitsu / Self Defence kulübünde yaptığı idmanı paylaştı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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