Beşiktaş Giresunspor maçına hazır

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.