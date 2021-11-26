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Beşiktaş Giresunspor CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Çarşamba akşamı Ajax'a 2-1 yenilen ve Avrupa'da devam etme umutlarını tüketen Beşiktaş, Giresunspor maçı ile ligde yükselişe geçmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 14:41 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 14:41
Beşiktaş Giresunspor CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Saat kaçta?

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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. 14. haftada Cumartesi günü Antalyaspor - Alanyaspor, Rizespor - Kayserispor ve Beşiktaş - Giresunspor maçları ile açılacak. Günün kritik maçlarından biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçı ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş Giresunspor maçı hazırlıkları, Beşiktaş'ın eksikleri, puan durumu ve diğer tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

WELINTON SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza Cumartesi oynanacak maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

GÖKHAN TÖRE YOK RIDVAN YILMAZ BELİRSİZ

Beşiktaş'ta Giresunspor ile oynanacak karşılaşmada tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin forma giymesi beklenmiyor. Ajax maçı öncesinde risk analizi testinde sakatlık riski tespit edildiği için maç kadrosundan çıkarılan Rıdvan Yılmaz'ın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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