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SPOR HABERİ - Beşiktaş Giresunspor'a bileniyor! Sergen Yalçın...

Spor haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:11
SPOR HABERİ - Beşiktaş Giresunspor'a bileniyor! Sergen Yalçın...

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu yaparak idmanı tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve kanat-orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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