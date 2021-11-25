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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın eski yıldızı Caleb Ekuban'a Kartal pençesi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldığı ve Ganalı futbolcunun kulübü Genoa ile tamaslara başladığı kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:02
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın eski yıldızı Caleb Ekuban'a Kartal pençesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon kötü bir başlangıç yaptı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Batshuayi'nin yanına kaliteli bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Ganalı futbolcu için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve İtalyanlara ocak ayında resmi teklifini ileteceği kaydedildi.

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