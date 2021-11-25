SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın eski yıldızı Caleb Ekuban'a Kartal pençesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon kötü bir başlangıç yaptı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Batshuayi'nin yanına kaliteli bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Ganalı futbolcu için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve İtalyanlara ocak ayında resmi teklifini ileteceği kaydedildi.