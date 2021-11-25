Sergen Yalçın: Ligde ayağa kalkma zamanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax karşısında yenilgiyi hak etmediklerini, artık lige dönüş yapacaklarını söyledi. "Oyunu ilk yarıda koparabilirdik" diyen Yalçın, "Üst düzey bir takımla oynadık, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Biz pozisyonları atamadık. İkiyi bulsak, maçı koparabilirdik. 2-0 yapsak, maç dönmezdi. Bulduğunu atacaksın. Larin'in 44'teki pozisyonu %100'ün üzerindeydi. Bu seviyede böyle oluyor. Bizim için iyi bir serüven olmadı. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk. Bazen istediğiniz olmuyor" dedi.



GERİ DÖNECEĞİZ

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Sergen Yalçın şunları söyledi: "İnşallah bu desteği geri çevirmeyeceğiz. Avrupa defterini bu sezon kapatıyoruz. Bir an önce lige döneceğiz. Taraftarlarımıza bize ve oyunculara verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Onların bu desteğini boşa çıkarmamak için ligde elimizden geleni yapacağız. 1-2 pozisyon, %100'ün üstündeydi, kalemize gelenler gol oluyor, şanssızlık da vardı üstümüzde. Ligde ayağa kalkma zamanı artık. İnşallah bu hafta geri dönüşe başlarız."



TEIXEIRA'DAN MEMNUN DEĞİLİZ

"Alex Teixeira'nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Daha farklı beklentilerimiz var katkı yapamadı. Uzun yıllar Çin'de oynadı, kolay değil. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor. Ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir."